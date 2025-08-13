Musovic har blivit mamma: ”Stoltaste och lyckligaste föräldrarna”
Zecira Musovic har blivit mamma.
Detta meddelar målvakten via Instagram denna onsdagskväll.
”Du har gjort oss till de stoltaste och lyckligaste föräldrarna i världen”, skriver hon bland annat.
Zecira Musovic meddelade tidigare i år att hon var gravid, något som medförde att det bland annat inte blev något spel i sommarens EM-slutspel i Schweiz för 29-åringen.
Nu denna onsdagskväll, den 13 augusti, så meddelar Musovic att hon har blivit mamma.
”Välkommen till vår värld. Du har gjort oss till de stoltaste och lyckligaste föräldrarna i världen”, skriver hon via Instagram.
Tidigare i sommar så vände Musovic hem till Sverige och Malmö FF, där har hon kontrakt över säsongen 2028.
