Boudah: ”Alla fattar ju varför man kommer till Japan”

Abdelrahman Boudah har nyligen lämnat Hammarby för japanska Albirex Niigata.

Han hymlar inte om varför han valt att flytta till Japan.

– Allt kändes rätt och det var ett erbjudande som jag inte kunde tacka nej till, säger han till Borås Tidning.

Abdelrahman Boudah lämnade Hammarby för japanska Albirex Niigata i mitten av juli.

För Borås Tidning är han väldigt ärlig med varför han valde att flytta till Japan.

– Alla fattar ju varför man kommer till Japan. Det är inte för fotbollen direkt utan det är mer den ekonomiska aspekten. Allt kändes rätt och det var ett erbjudande som jag inte kunde tacka nej till, säger han till tidningen.

Sedan flytten har det blivit ett framträdanden för Boudah, han startade och spelade hela matchen när Albirex Niigata förlorade med 3–1 mot Cerezo Osaka.