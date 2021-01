Beskedet till HIF - prioriterar utlandsflytt

Dagen innan allsvensk premiär i fjol presenterades Mix Diskerud som nyförvärv i Helsingborgs IF. Den meriterade norsk-amerikanen som var i IFK Göteborg 2017 och 2018 anslöt på ett säsongslångt lån.

Det blev 28 matcher och två mål i Helsingborg, men nu har avtalet löpt ut. HIF hoppas emellertid kunna få en fortsättning med Diskerud även i superettan 2021.

Sportchef Andreas Granqvist ser en möjlighet till det.

I en intervju med Helsingborgs Dagblad i fredags sade Granqvist att han är förhoppningsfull om både Diskerud och Martin Olsson. Men att man behöver besked mycket snart:

– Jag vill helst ha besked innan vi drar igång. Kan de inte ge mig det måste vi gå vidare och stärka dialogen med andra spelare. Vi kan inte stå med en ofärdig trupp i februari med tanke på att cupen börjar då, sade Granqvist till tidningen.

Även HIF:s nye ordförande Kjell Jakobsson har uttryckt förhoppningar om en fortsättning med Olsson och Diskerud, detta för Fotbollskanalen.

Men ett snabbt besked från Diskerud kommer det inte bli - det gör spelarens agent Fredrik Risp gör klart. Han säger att han inte läst det Granqvist eller Jakobsson sagt:

– Jag kan inte säga att vi ens har diskuterat något nämnvärt. Det (som Granqvist och Jakobsson säger) är nyheter för mig, säger Risp.

Han betonar att Diskerud trivts bra i Helsingborg, men att man först och främst söker alternativ högre upp än superettan, och helst utomlands.

– Det (fortsättning i HIF) är inte något som vi har någon diskussion kring. Det är mer om det skulle vara så att någonting annat som är tillräckligt bra inte dyker upp. Kommer vi in i februari månad och många fönster har stängt, då kan man ta en ny diskussion kring det. Men som det är exakt just i dag så är det inte aktuellt att ge sig in i en diskussion.

Mix Diskerud har sedan säsongsslut uppgetts intressera klubbar i Sydkorea efter sin tid där (han kom till Helsingborg efter en ettårig sejour i Ulsan Hyundai FC). Med en ettårig dotter är emellertid inte en långväga flytt prio just nu.

– Det har varit förfrågningar från Asien, Holland, Belgien. MLS börjar också höra sig för utifrån att han har amerikanskt medborgarskap. Men det som ligger närmare till hands för Mix är Danmark eller mer söderut i Europa. Han har lagt ribban lite högre för vad han vill, så får vi se vad det mynnar ut i i slutändan, säger Fredrik Risp.

– Jag har lärt mig att man aldrig ska stänga någon dörr till någonting. Men så länge de internationella fönstren är öppna så känns det inte aktuellt att snacka kontrakt med Helsingborg.

Matchrapporter: Anthony van der Hurk tvåmålsskytt för Helsingborg i segern mot Norrköping Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Helsingborg Stark andra halvlek räckte för Elfsborg mot Helsingborg