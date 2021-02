FD:s avslöjande bekräftat - han lämnar Elfsborg

Gustav Henriksson lämnar Elfsborg för Wolfsberger AC i österrikiska högstaligan. Det avslöjade FotbollDirekt i går.



Den 22-årige mittbacken kommer till en klubb som ska spela 16-delsfinal i Europa League i februari, och det mot Tottenham.

Nu meddelar IF Elfsborg på sin hemsida att Henriksson lämnar för Wolfsberger. Henriksson kom till Elfsborg 2018 och har gjort 31 allsvenska matcher för klubben. Han hade kontrakt till och med 2022. Elfsborg har sålt U21-landslagsmannen för ett miljonbelopp.

– Vill verkligen säga att min tid i IF Elfsborg har varit helt fantastisk. Från första dag mer eller mindre när man som ungdomsspelare flyttade in på kulan, till att bli uppflyttad till A-laget och få spela fotboll på professionell nivå i Allsvenskan har varit något jag kommer ta med mig i resten av mitt liv. Det är klart att man kommer sakna föreningen, men när en sån här chans dyker upp så blir det svårt att tacka nej, säger Henriksson till hemsidan.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson kommenterar övergången:

— Gustav har verkligen gjort den resan som vi gemensamt har som mål med samtliga spelare som kommer till oss i yngre ålder. Först att utvecklas och bidra till framgångar i våra Elitlag för att sedan ta steget upp till vårt representationslag och vara med och utmana storstadsklubbarna, säger Andreasson till Elfsborgs hemsida.

– Gustav har också varit ett stort föredöme för hur man ska uppträda som spelare både på och utanför planen. Hans insatser under säsongen 2020 hos oss och i det svenska U21-landslaget har gjort att vi fått en del förfrågningar och intressen till oss. I bra dialog med Gustav själv bestämde vi att Wolfsberger AC var den klubb som var mest intressant och seriös för oss båda, fortsätter Andreasson.

Matchrapporter: Stark insats när AIK tog poäng borta mot Elfsborg Rasmus Alm räddade poäng när Elfsborg kryssade mot Sirius Stark andra halvlek räckte för Elfsborg mot Helsingborg