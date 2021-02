AVSLÖJAR: Astrit Ajdarevic närmar sig comeback

30-årige Astrit Ajdarevic kom tillbaka till svensk fotboll, efter ett par säsonger i AEK Aten, när han i februari 2019 presenterades av Djurgården på ett långtidskontrakt.

Första säsongen slutade med SM-guld och även om Ajdarevic inte fick ut hela sitt register spelade han en stor roll i avslutningen på säsongen. 2020 skulle bli stjärnans år men under våren var chanserna i laget sporadiska och i augusti avslutades tiden i klubben.

Ajdarevic hade av personliga skäl tagit en time out och parterna valde till slut att gå skilda vägar - Djurgården köpte ut stjärnan från sitt kontrakt.

– Det är inga ”hard feelings”, utan vi går ifrån varandra med en liten tår men ändå med ett leende på läpparna, sa Ajdarevic som totalt gjorde 32 matcher i den blårandiga tröjan.

Under hösten har han pratat om att han mår bättre och att suget efter fotbollen fortfarande finns där. I december hoppade han på jobbet som tv-expert i C More.

– Jag ser fram emot att sitta på den här sidan av planen fram tills min egen karriär sätter fart igen. Och snart kan comebacken vara ett faktum. Enligt FD:s källor har Ajdarevic legat i hårdträning med superettanklubben Akropolis (som nyligen gjorde klart med AIK-profilen Panos Dimitriadis) efter årsskiftet och parterna kan snart vara på väg att nå en lösning för den kommande säsongen.



Huruvida spel på elitnivå påverkar rollen som tv-expert eller om Ajdarevic avser att fortsätta med det återstår att se. Ajdarevic har under sin karriär även representerat klubbar som Liverpool, Leicester, Örebro, Norrköping, Charlton och Standard Liege.

