Kalmar FF är nära en anfallsförstärkning.

Enligt danska Tipsbladet är KFF överens med B.93 om en övergång för Emeka Nnamani.

Endast detaljer återstår innan övergången blir officiell, enligt den danska sajten.

Kalmar FF förstärker inför höstsäsongen och slutspurten av superettan. Enligt Tipsbladet är andraligatvåan överens med den danska andraligaklubben B.93 om en övergång för strikern Emeka Nnamani, 23.

Endast detaljer återstår innan en affär kan bli officiell, enligt uppgifterna. Även Expressen rapporterar liknande uppgifter.

Anfallaren var B.93:s bästa poänggörare förra säsongen med sina åtta fullträffar i den danska andraligan. 23-åringen har tidigare representerat toppklubben FC Nordsjälland, där det dock bara blev totalt 13 matcher.

Kalmar FF ligger på andraplats i superettan, på samma poäng som Örgryte och Västerås SK, efter 18 omgångar.