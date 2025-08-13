Ett av årets allsvenska ögonblick är det Kevin Filling, 16, bjöd på mot IFK Göteborg.

Då en av AIK:s yngsta målskyttar genom tiderna, men kort senare tungt skadad.

Nu är Kevin Filling starkt på väg framåt i sin rehab.

Vilka dagar han hade tidigare i somras. AIK:s Kevin Filling gick från att med Enköping bli årets yngsta målskytt i ettan norra – till allsvensk debut som 16-åring och mål direkt mot IFK Göteborg. Ett dygn senare belönades han dessutom med ett a-lagskontrakt.

Dystert stod det emellertid klart kort därefter att han drabbats av en skada och första rapporterna gjorde gällande en sex veckor lång frånvaro.

När beskedet kom var vi början av juli.

Kan vara redo om en månad

Nu, i mitten av augusti, har FotbollDirekt en ny prognos kring AIK:s supertalang som går ut på att han i nuläget har omkring fyra veckor kvar tills han kan återgå till full kollektiv träning. Ovanpå det kan det krävas ytterligare en till två veckor av anpassning innan 16-åringen är redo för en matchuttagning.

Det är den preliminära uppskattning som i nuläget gäller, men det rapporteras även, med lite tur, kunna gå ännu snabbare.

En hoppfull bild med andra ord för Kevin Filling, som även nyligen har rapporterats dra till sig intresse från både Tottenham och Manchester United i Premier League enligt Expressen.