Ryktad Liverpool-värvning hyllas: ”Stort kap”

Den unge mittbacken Giovanni Leoni uppges vara nära Liverpool.

Enligt förre stortränaren Arrigo Sacchi är Premier League-klubben på väg att göra en superaffär.

– Hur som helst skulle jag säga att Liverpool gör ett stort kap genom att värva den här killen, säger han enligt Gazzetta dello Sport.

Liverpool har varit aktiva på transfermarknaden den här sommaren och mer ser ut att vara på gång.

Premier League-mästarna ser ut att vilja förstärka försvaret och bland annat uppges man vara mycket nära en överenskommelse med Parma för den unge mittbacken Giovanni Leoni.

Någon som tror att det blir en succévärvning är den förre stortränaren Arrigo Sacchi, samtidigt utrycker 79-åringen sorg över att 18-åringen ser ut att flytta från Italien.

– Det ger mig enorm glädje, men också lite ilska. Jag är glad att en italiensk spelare får uppskattning från en stor klubb som Liverpool, men jag hade gärna sett att Milan, Inter, Juve eller Napoli hade tävlat om hans signatur, inte en utländsk klubb, säger han till Gazzetta dello Sport.

– Hur som helst skulle jag säga att Liverpool gör ett stort kap genom att värva den här killen, som jag följde med stor nyfikenhet och intresse under andra halvan av förra säsongen.

Enligt uppgifter så väntas Liverpool betala omkring 35 miljoner euro för mittbacken, vilket motsvarar omkring 390 miljoner kronor.