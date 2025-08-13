Officiellt: Aly Keita klar för IFK Västervik

Den förre Östersunds FK-målvakten Aly Keita har gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i division 4 för burväktaren.

Keita har skrivit på för IFK Västervik.

Aly Keita var rejält omskriven ifjol och förra hösten fick han lämna Östersunds FK, detta efter att han erkänt rattdrogfylleri.

Straffet blev då 50 dagsböter.

Tidigare i sommar gjorde målvakten comeback på fotbollsplan i Cosmos FK, nu har han gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i division 4-klubben IFK Västervik.

Vi vill påstå att ingen någonsin har spelat i Västerviks kommun med dessa meriter. Aly har landat i Västervik och är redo att hjälpa laget resten av säsongen, skriver klubben.