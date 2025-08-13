AVSLÖJAR: Storklubben slutförhandlar om Manneh 

Mjällby har släppt ett tungt namn som Nicklas Röjkjaer och nu är ännu ett i farozon.

FotbollDirekt kan nu avslöja att grekiska storklubben vill köpa loss Abdoulie Manneh.

Enligt uppgifterna pågår slutförhandlingar med Olympiakos.

Mjällby går i allsvensk serieledning och resultaten fortsätter att hålla rak kurs.

Frågan är nu om Maif i längden är lika framgångsrika med spelartruppen och att stå emot det stora intresset från utländska klubbar?

Borta är hur som helst både Nicklas Röjkjaer och Jakob Kiilerich – och efter det har Mjällby i praktiken tagit ett beslut att stoppa fler försäljningar.

Det ser emellertid ut att bli lättare sagt än gjort.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att grekiska Olympiakos ligger på hårt för en affär med Abdoulie Manneh.

Intresset beskrivs som konkret och bud har alltså presenterats för Mjällby. Förhandlingar uppges i praktiken ha nått en slutfas.

Enligt FD:s uppgifter så har den grekiska storklubben bjudit över 20 miljoner kronor för att få till en affär.

Den gambiske 20-åringen som tidigare varit intressant för ställen som Wolverhampton, Brighton och Cincinnati – uppges stanna säsongen ut.

En eventuell affär görs alltså upp nu – men övergången träder slutgiltigt inte i kraft förrän efter den sista allsvenska omgången.

Det är ett affärsupplägg som FD redogjorde för i slutet av förra veckan – krav som varit ett måste för att allsvenska serieledarna ska gå med på någon mer affär i pågående fönster.

FOTNOT: FD har utan resultat försökt att nå Mjällbys sportchef Hasse Larsson.

