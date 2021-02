LÜHR: "Keita vore en klockren värvning - för Malmö FF"

Johan Dahlin, 34, är en av allsvenskans bästa målvakter.

Marko Johansson, 22, är det inte.

Och när Dahlin allt mer framstår som ett frågetecken för framtiden under sin långa rehabilitering så skulle jag agera om jag vore Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson.

Rutinerade Aly Keita, 34, vore en klockren värvning.

Här kommer ett svep av intryck från helgens matcher i Svenska Cupen, signerat FotbollDirekts chefredaktör Mathias Lühr.

Jag tänker inte lasta Marko Johansson för chockförlusten mot Västerås SK under söndagen, det var en helhetskollaps av Sveriges bästa lag.

Och så ett alldeles utsökt frisparksavgörande av VSK:s Simon Johansson.

Men efter att ha kollat in MFF-keepern under ganska lång tid nu så blir jag mer säker på att det inte är målvakten som Jon Dahl Tomasson & Co behöver i målet om man ska ge sig ut på någon slags europeiskt äventyr senare i år.

I allsvenskan kan det funka, det visade Johansson och Malmö FF ju i fjol med ett överlägset SM-guld.

Men jag kan såhär på rak arm inte minnas någon match (jag såg mycket men inte allt, det ska sägas) där Marko Johansson var den direkt avgörande tungan på vågen, och jag kan idag inte se honom vara den trygga sista utposten som Malmö FF behöver för att ta kliv i Europa.

Johan Dahlin är det, men Johan Dahlins framtid verkar inte ens MFF vara säkra på i dag.

Så då skulle jag alltså agera i detta läget.

Och en målvakt som har allt Malmö FF behöver finns redan i allsvenskan.

Aly Keita är som ett fint vin (jag hatar egentligen den liknelsen, men den passar ändå här). Den spektakuläre målvakten, som hunnit fylla 34 år, kunde göra räddningar i krysset i ena minuten, för att i nästa bjuda motståndet på öppna målchanser - han har mognat och är idag en av seriens främsta på sin position.

Keita är fortfarande spektakulär men också tryggare i aktionerna, han bjuder allt mer sällan på blunders - och han har internationell rutin från Östersunds sensationella turné i Europa 2018, och stod bland annat i bragdmatchen mot Arsenal (seger 2-1) på Emirates Stadium i London.

Dessutom behöver ÖFK kulor.

Jag tror att en affär skulle gynna båda läger.

***

Hammarby såg bäst ut (slog blekt AFC med 4-1) av de lagen som förväntas vara favoriter till titeln i Svenska Cupen och senare till den allsvenska seriesegern.

Firma Astrit Selmani och Gustav Ludwigson kommer göra livet svårt för många backlinjer den här säsongen.

Jävlar, vad de kör!

***

IFK Göteborg redde ut en stökig och långt ifrån tillfredsställande tillställning mot division 1-laget Sandviken, vände 1-3 till seger 4-3 och lite lugn och ro för tränaren Roland Nilsson.

Men det kommer snart krävas en del viktiga sportsliga beslut av Blåvitt-tränaren, och ett av dessa handlar ju vänsterbacken.

Läser man Patrick Ekwalls Matchrapport så står det bland annat: “Alla Sandvikens mål kom från hans kant och vid ett par av dom gick han bort sig helt.”

Han, det är vänsterbacken Sebastian Eriksson, 32.

Jag har sett ett par av Blåvitts matcher den här försäsongen och Sebastian Eriksson har inte varit bra någon gång. Han är sedvanligt arg på alla: motståndare, domare och han drar sig aldrig för att skälla ut det egna laget.

Men den ilskan tenderar att bli kontraproduktiv, då det till slut kvittar vad du gjort tidigare i karriären och hur mycket vinnarskalle du är om du inte kommer upp i någons slags nivå längre. Lagkamraterna kommer att bli irriterade, eller i bästa fall sluta lyssna, om Eriksson inte lyfter sig men fortsätter att skälla.

Här är det givet för mig att spela in Yahya Kalley, 19, igen när han är redo. För stunden och på sikt.

Sen vill ju Oscar Wendt, 35, hem snart också…

Beslut måste tas, som sagt.

***

En knall var ju Trelleborgs seger borta mot Örebro SK.

Man klarade med nöd nytt kontrakt i Superettan via kval i fjol, men 2021 har fått en fin start med 1-0-segern borta mot ÖSK.

***

Djurgården och IFK Norrköping inledde med segrar, lite i det tysta.

Men jag tror det kommer betydligt mycket mer från bägge dessa håll redan nästa helg.

***

Jag skrev vad jag tyckte om den genanta incidenten - ja, kalla det skandalen - vid Landskrona IP i min Matchrapport.

Och jag hoppas fortfarande man får tag på rasisten och portar denne från IP för resten av livet.

Sedan kastades det sten mot Östersunds FK:s spelarbuss efteråt, och man förstår att idioten uppenbarligen hade likasinnade polare.

Jag gillar att Isak Sswankambo omedelbart tog fighten med fegisen bakom stängslet, och jag uppskattar den kollektiva uppslutningen från de medverkande på planen. Precis som med Kim Bergstrands klavertramp om ledarna i nazi-Tyskland på 1930-40-talet så få vi aldrig tyst acceptera rasism eller glömma bort vår historia.

Där har fotbollen fortfarande ett stort jobb att göra.