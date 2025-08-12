FCK-tränarens svar: ”Tycker det är lite oförskämt”

FC Köpenhamn stod för en överkörning på Parken när de slog ut MFF i CL-kvalet.

Inför matchen har det pratats om de ekonomiska skillnaderna mellan lagen.

– Jag tycker att det är lite oförskämt, säger FCK-tränaren Jacob Neestrup efter matchen.

Reporter: Ole Hoffskov

Champions League-returen mellan FC Köpenhamn och Malmö FF slutade 5–0 till danskarna. En match som FCK:s tränare Jacob Neestrup är nöjd med.

– Vi fick visa vår bästa sida. Vi fick spela med den risk och vilja som man behöver på hemmaplan. I förhållande till vårt höga presspel, i förhållande till vår kombination av att spela centralt. Jag är glad över det, säger Neestrup efter matchen.

Inför matchen beskrev MFF-tränaren Henrik Rydström de ekonomiska skillnader mellan den svenska klubben och FC Köpenhamn.

– Det enkla svaret där är att om man tittar på omsättning, spelarlöner och de bitarna så är FCK klart före oss. Jag hade gärna varit där FCK är, jag tycker också om att vara favorit i matcher, sa Henrik Rydström till Fotbollskanalen.

”Lite oförskämt”

Efter FCK:S överkörning svarar tränaren Jacob Neestrup på Rydströms förklaring.

– När motståndarens tränare och spelare börjar prata om budgetskillnader och tränarnas löner och spelarnas löner, vet jag att vi har vunnit. Och det bekräftar den stora skillnaden mellan de två klubbarna, säger han efter matchen.

Neestrup fortsätter:

– Jag tycker att det är lite oförskämt att prata om vår struktur och alla pengar vi har spenderat på de bra spelare vi har använt.