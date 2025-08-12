Klart: Newcastle värvar Thiaw

Newcastle har gjort en värvning.

Malick Thiaw värvas in från Milan.

– Jag är väldigt exalterad, säger han på Newcastles hemsida.

Newcastle gör sin tredje värvning. Mittbacken Malick Thiaw värvas in från Milan.

24-åringen skriver ett långtidskontrakt med ”The Magpies” och enligt transferexperten Fabrizio Romano landar affären på 36 miljoner euro (401,5 miljoner kronor) och fyra miljoner euro (44,5 miljoner kronor) i bonusar.

– Jag är väldigt exalterad över att få ansluta till den här massiva klubben. Tränaren visade sin vision och vad han vill göra med mig som spelare samt klubben i stort, och det är riktigt spännande, säger Thiaw på Newcastles hemsida och fortsätter:

– Newcastle talar för sig själv. Det är en fantastisk klubb. En stor klubb med passionerade fans som jag ser fram emot att få spela inför på St. James’ Park.

Totalt blev det 85 framträdanden i Milan för den tyske försvararen.