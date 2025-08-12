Donnarumma bekräftar: Lämnar PSG

Gianluigi Donnarumma togs inte ut i PSG:s trupp mot Spurs.

Nu meddelar målvakten att han lämnar Parisklubben.

”Tyvärr har någon beslutat att jag inte längre kan vara en del av gruppen”, skriver Donnarumma.

Det har tidigare ryktats om att Gianluigi Donnarumma jagas av flera storklubbar. Under tisdagen kom uppgifterna om att Manchester City är ute efter den italienske målvakten.

Senare under dagen meddelar Luis Enrique att Donnarumma inte är med i PSG:s trupp i supercupen mot Tottenham.

– Donnarumma är utanför laget och det är mitt beslut, jag är 100 procent ansvarig, säger Enrique.

Senare gick målvakten själv ut på Instagram med ett meddelande att han lämnar PSG.

”Jag hoppas få möjlighet att se fansen i ögonen på Parc des Princes en gång till och säga adjö, som det borde göras. Om det inte händer vill jag att ni ska veta att ert stöd och er tillgivenhet betyder allt för mig, och jag kommer aldrig att glömma det. Jag kommer alltid att bära med mig minnet av alla känslor, de magiska nätterna och av er, som fick mig att känna mig hemma”, skriver han och fortsätter:

”Till mina lagkamrater – min andra familj – tack för varje kamp, varje skratt, varje ögonblick vi delade. Ni kommer alltid att vara mina bröder. Att spela för den här klubben och bo i den här staden har varit en enorm ära. Tack, Paris”.

Gianluigi Donnarumma var med när PSG vann Champions League förra säsongen och står noterad för 161 matcher i klubben.

Video Se när PSG får lyfta Champions League-bucklan



