Pontus Jansson efter uttåget: ”Gör ont”

Malmö FF åkte på en rejäl smäll mot FC Köpenhamn.

MFF-kaptenen Pontus Jansson är besviken.

– Det känns tungt och svårt att sätta ord på, säger han till Aftonbladet.

Malmö FF åkte ner till Köpenhamn med alla chanser att ta sig vidare till Champions League-playoff. I stället förlorade de med 5–0 på Parken och är ute ur CL-kvalet.

– Det är för jävligt och gör ont. Vi ville ge det ett försök och när det är 0–5 i baken känns det förnedrande. Det känns tungt och svårt att sätta ord på. Jag vet att det kommer en morgondag men det tar otroligt hårt såklart, säger MFF:s Pontus Jansson till Aftonbladet.

MFF-kaptenen riktar även kritik mot sina lagkamrater.

– Vi har kommit hem för att vi brinner för den här föreningen. Vi vill att du ska brinna för klubbmärket. Det blir klyschor nu men så länge du visar passion och att du bryr dig har du i alla fall vunnit min tillit, säger han till tidningen och fortsätter:

– I vissa sekvenser ser det ut som att folk kanske inte gör det och så kan vi inte ha det.

Nu väntar Europa League-playoff för MFF mot Sigma Olomouc.

Video Hur slutar Premier League 2025/26?



