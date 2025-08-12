Lech Poznan ute – trots Ishaks fullträff

Mikael Ishaks Lech Poznan är utslagna ur Champions League.

Svensken nätade i returen mot Röda Stjärnan.

Det spelades Champions League-kval under tisdagen. Då åkte Lech Poznan ut mot Röda Stjärnan.

Inför returen stod det 3–1 till den serbiska klubben och Lech Poznan behövde vända. Men det ville sig inte.

Röda Stjärnan tog ledningen och behåll den till den93:e minuten när Mikael Ishak kunde ge sitt lag ett tröstmål. Det blev även svensken femte i CL-kvalet, vilket gör han till den hittills främste målskytten u Champions Leagues kvalspel denna säsong.

I Lech Poznan spelar även svenske Leo Bengtsson som spelade hela matchen.