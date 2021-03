ÖSK-managern om Hamad: "Har bra bild av hur han tänker och resonerar"

Jiloan Hamad har den senaste tiden fått knapert med speltid i den kroatiska ligan. I helgen blev det bara en minut mot Osijek och den senaste 90 minutersmatchen han spelade i ligan var i juli. Med ett utgående kontrakt finns förstås spekulationer om att han återvänder till Sverige och då är Örebro en av klubbarna som uppges vara ett alternativ.

- Jag pratar med Jiloan från och till under de senaste åren både om fotboll generellt och om ÖSK specifikt men även om livet. Jag har en ganska bra bild av hur han tänker och resonerar, säger Axel Kjäll till Nerikes Allehanda.

Örebro SK har förutom två målvakter värvat bara två spelare inför kommande säsong om man också bortser från att klubben knutit Deniz Hümmet och Andreas Skovgaard till sig permanent. Det är mittfältarna Kevin Walker och Taha Ali.



Samtidigt har klubben tappat en spelare som Nahir Besara.

Men någon större aktivitet har inte Örebro vad gäller värvningar just nu.

- Om vi skulle gå för att förstärka truppen nu, vilket vi alltid är öppna för, så skulle det vara spets. Jag annars är nöjd med balansen i truppen men sedan vet vi om att det är två-tre veckor kvar på fönstret och våra erfarenheter säger att det kan dyka upp möjligheter sent under fönstret. Vi är mer i en fas där vi scannar av marknaden än att vi aktivt letar som vi gjorde innan Andreas (Skovgaard) och Deniz (Hümmet) kom in. Vi har ögon och öron öppna, säger Kjäll.

Men det stora namnet Jiloan Hamad är han försiktig i sina uttalanden om.



- Bra fotbollsspelare finns det alltid plats för.





