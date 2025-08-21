Prenumerera

Lech Poznan föll tungt – svensken utbytt

Lech Poznan hade en tuff kväll mot Genk.
Det polska laget förlorade med 5–1 och svenske Alex Douglas byttes ut i halvtid.

Lech Poznan ställdes mot Genk i kvalet till Europa League efter att ha åkt ur Champions League-kvalet.

Det blev en tuff start då Lech Poznan förlorade med 5–1 och redan i paus ledde Genk med fyra mål. Då byttes svenske Alex Douglas ut i halvtid.

Matchen var Douglas första start för klubben sedan slutet av juli men varade som sagt endast i 45 minuter. För Lech Poznan startade även svenskarna Leo Bengtsson och Mikael Ishak som assisterade till lagets enda mål.

En rejäl uppförsbacke väntar i returen och mycket lutar t att det blir spel i Conference League.

