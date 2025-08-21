Uppgifter: Tottenham vill värva Rogers

Tottenham kan värva från Aston Villa.

Enligt The Independent jagar Londonklubben Morgan Rogers.

Eberechi Eze ser ut att gå till Arsenal efter att ha ryktats till Tottenham. Nu vänder Spurs blicken mot Aston Villas Morgan Rogers.

Enligt The Independent ser Tottenham på Rogers som ett prioriterat alternativ då Eze ser ut att gå till stadsrivalen. 23-åringen ska finnas högst upp på önskelistan för Spurs. Samtidigt uppges Aston Villa inte vilja sälja Rogers.

Morgan Rogers svarade för åtta mål och elva assist på 37 matcher förra säsongen i Premier League. Kontraktet med Birminghamklubben sträcker sig till sommaren 2030.