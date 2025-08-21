Officiellt: Luiz klar för Nottingham Forest

Douglas Luiz återvänder till Premier League.

Brassen är klar för Nottingham Forest.

Douglas Luiz lämnade Premier League och Aston Villa för Juventus förra sommaren. Då bar det av till Serie A och Juventus.

Nu står det klart att brassen återvänder till Premier League efter en tuff tid i Italien.

Douglas Luiz har presenterats av Nottingham Forest på ett lån över säsongen med en köpoption.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano landar affären på 30 miljoner euro (ungefär 335 miljoner kronor).

Luiz gjorde 27 framträdanden för Juventus förra säsongen.