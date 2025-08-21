MFF-stjärnans framtidssvar: ”Ambitioner att gå vidare”

Lasse Berg Johnsen inledde på bänken mot Sigma Olomouc.

Nu är han oviss kring sin framtid i Malmö FF.

– Kommer något får vi se, säger han till Fotbollskanalen.

Malmö FF:s Lasse Berg Johnsen vilades i matchen mot Halmstads BK inför playoff-mötet mot Sigma Olomouc. Trots det startade norrmannen på bänken i 3–0-segern.

– Jag ville spela. Men man får acceptera det och blicka framåt. Jag är nöjd med mitt inhopp, säger han till Fotbollskanalen.

Framtiden för MFF-kuggen är oklar enligt honom själv.

– Jag har en väldigt bra kemi med supportrarna och klubben. Sedan har jag också sagt att jag har ambitioner om att gå vidare. Om det är nu eller senare, det får vi se. Det är svårt att svara på. Min relation till Malmö är fantastisk, säger ”LBJ” och fortsätter:

– Det sätter igång tankar i huvudet. Jag är professionell. Kommer något får vi se. Jag vill behålla min plats i landslaget. Mina prestationer har inte varit på topp. Jag förstår att man måste spela på högsta möjliga nivå för att utmana de som redan är på toppen. Sedan får vi se när saker eventuellt sker.

Huruvida han stannar i Skånelaget i höst kan han inte säga.

– Det kan jag inte svara på nu.

I nästa match för Malmö FF väntar IFK Göteborg.