Eze saknades: ”Sa att han mådde dåligt”

Eberechi Eze saknades i Crystal Palaces playoff-match mot Fredrikstad.

Efter matchen förklarar tränaren Oliver Glasner anledningen.

– Han ringde mig i morse och sa att han mådde för dåligt för att spela, säger han enligt The Sun.

Eberechi Eze ryktas til Arsenal. Under torsdagen spelade hans lag Crystal Palace mot Fredrikstad i Conference League-kval. Då saknades stjärnan i laget.

Efter matchen förklarade tränaren Oliver Glasner situationen.

– Han ringde mig i morse och sa att han mådde för dåligt för att spela. Jag måste acceptera det och allt annat måste du fråga ordföranden, säger Glasner enligt The Sun.

Han avslutade:

– Man gillar inte att ändra sin startelva på matchdag… Men återigen vi måste hantera det.

Matchen slutade 1–0 till Crystal Palace.

Eberechi Eze gjorde åtta mål och åtta assist på 34 framträdanden för Crystal Palace förra säsongen i Premier League.