Experten oroad över Blåvitt och Hamsik: "Ingen bra bild"

Optimismen var stor i IFK Göteborg efter 2-0-segern hemma mot AIK, och i matchen mot Degerfors skulle mittfältsstjärnan Marek Hamsik komma till spel från start.

Det blev dock allt annat än vad Hamsik och Blåvitt hade hoppats på, och nykomlingen Degerfors vann till slut med 3-2. FotbollDirekt har pratat med SVT-experten Daniel Nannskog för att höra hans syn på Göteborgs inledning och Marek Hamsiks första start.

– Det var ju ingen bra bild. Det måste man vara ärlig med att säga, säger Nannskog.



Efter tre spelade omgångar står IFK Göteborg på fyra poäng. Ett kryss, en vinst och en förlust.

– Det har varit blandad komplott såklart. Premiären mot Örebro var inte bra, rätt segt. Ändå bra defensivt den matchen. Mot AIK gjorde de sin bästa match och Sigthorsson klev fram där, samtidigt som det var stabilt bakåt den matchen också. Då trodde man att de hade någonting på gång efter den segern, för att sedan backa tillbaka ordentligt mot Degerfors helt enkelt, säger Daniel Nannskog.

Den före detta anfallaren Daniel Nannskog, med erfarenheter i bland annat Malmö FF och Djurgården, är numera expert i SVT. Han berättar om vad han tror Blåvitt kommer ha för säsong.



– Jag har väl tippat dem på en åttondeplats. Det som jag varit ute och sagt tidigare med just den här Hamsik-grejen är att det sista som fick hända var att han skulle bli skadad på försäsongen. Och det blev han. Jag tror det skulle vara oerhört viktigt för Hamsik att få spela ihop sig med sina lagkamrater, så att man hittar en kemi mellan varandra. Det fick man inte göra, säger Nannskog och fortsätter:

– Och det såg man nu lite vad det betyder, inte minst i senaste matchen. Att kemin inte var där över huvud taget. Det hade man kunnat spela in på försäsongen. Så det ska bli spännande att se hur snabbt han kan komma in i Blåvitts sätt att spela.

Vad fick du för bild av hans första match från start?

– Det var ju ingen bra bild. Det måste man vara ärlig med att säga. Det är klart man hoppades på betydligt mer. Det kändes som att han inte tog de initiativen, frigjorde sig inte tillräckligt, tiggde inte boll tillräckligt mycket. Och det kändes osynkat. Det var ju det jag var inne på, de hade behövt att spela ihop sig på försäsongen. Även om det är en fantastiskt bra spelare är det inte enkelt att bara komma in och tro att allting rullar på, utan att man spelat ihop tidigare. Men det är klart att första matchen från start verkligen var en besvikelse.

Det är såklart tidigt, men vad får du för känsla, kan det här bli en flopp eller kommer han börja leverera?

– Förväntningarna är ju brutala. Att leva upp till de förväntningarna är oerhört tufft. Då vill man helst komma till ett lag som redan kanske är ett topplag och redan är jäkligt synkat, á la Djurgården eller Malmö. Som redan har allt på plats. Här känns det verkligen inte som att Göteborg har allt på plats, och då blir det tuffare såklart. Så där är känslan.

På pappret har Blåvitt ett ganska trevligt spelschema, tror du att laget är med i toppen inför EM-uppehållet?

– Det är en jäkligt bra fråga. Någonstans tror jag inte man kommer vara i den absoluta toppen, men kanske någonstans där under, en mittenplacering. Det är oerhört viktigt nu att man håller kontakten med toppen, speciellt när man nu får in Marcus Berg och Oscar Wendt i sommar. Det får inte bli för långt upp till toppen. Det gäller för Göteborg att hålla kontakten, det är det viktigaste. Jag tror Marcus Berg kommer göra en jäkla skillnad, och Wendt är ju också klass. Så det kan genast se bättre ut när de kommer in.

IFK Göteborg ställs mot Halmstad på bortaplan, söndag den 2 maj, klockan 15:00.

Matchrapporter: Johan Bertilsson gjorde två mål när Degerfors vann mot IFK Göteborg IFK Göteborgs Kolbeinn Sigthorsson sänkte AIK Mattias Bjärsmyr matchvinnare när IFK Göteborg vann mot Sirius