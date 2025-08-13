Djurgården mot Järfälla – då släpps nyförvärvet fram

Djurgårdens IF kliver idag in i Svenska cupen.

I den andra omgången ställs man mot FC Järfälla.

Inför mötet så har nu Blåränderna släppt sin startelva.

Djurgårdens IF återvänder till Stockholms stadion denna onsdagskväll.

Blåränderna ställs mot FC Järfälla i den andra omgången av Svenska cupen (sista omgången innan gruppspelet) och inför kvällens match så har nu startelvorna släppts.

Järfälla: Akdemir – Mazanti Nyberg – Saweris – Medhin – Würtz – Portilla – Ogestad – Möller – Dahir – Drugge Stals – von Feilitzen.

Djurgården: Manojlovic – Johansson – Ekdal – Une – Kosugi – Åslund – Siltanen – Hegland – Zugelj – Haarala – Fallenius.

Noterbart är bland annat att Piotr Johansson gör första starten sedan korsbandsskadan ifjol, medan nyförvärvet Bo Hegland gör sina första minuter i Stockholmsklubben.

