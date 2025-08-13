Djurgården mot Järfälla – då släpps nyförvärvet fram
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Djurgårdens IF kliver idag in i Svenska cupen.
I den andra omgången ställs man mot FC Järfälla.
Inför mötet så har nu Blåränderna släppt sin startelva.
Djurgårdens IF återvänder till Stockholms stadion denna onsdagskväll.
Blåränderna ställs mot FC Järfälla i den andra omgången av Svenska cupen (sista omgången innan gruppspelet) och inför kvällens match så har nu startelvorna släppts.
Järfälla: Akdemir – Mazanti Nyberg – Saweris – Medhin – Würtz – Portilla – Ogestad – Möller – Dahir – Drugge Stals – von Feilitzen.
Djurgården: Manojlovic – Johansson – Ekdal – Une – Kosugi – Åslund – Siltanen – Hegland – Zugelj – Haarala – Fallenius.
Noterbart är bland annat att Piotr Johansson gör första starten sedan korsbandsskadan ifjol, medan nyförvärvet Bo Hegland gör sina första minuter i Stockholmsklubben.
Video
Priske inför matchen mot Järfälla: ”Lite av en bucketlist”
Den här artikeln handlar om: