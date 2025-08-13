Mayckel Lahdo flyttar till Frankrike.

Yttern är klar för franska FC Nantes.

Han lånas in med en köpoption.

Mayckel Lahdo lämnade Hammarby för AZ Alkmaar sommaren 2022. Nu tre år senare så går han vidare i karriären.

Denna onsdag står det klart att yttern är klar för franska FC Nantes.

Hans ansluter på lån till den franska klubben, men i låneavtalet så finns också en köpoption.

Totalt sedan flytten till AZ har det blivit 14 mål och nio assist på 98 framträdanden.

Mayckel Lahdo est Nantais 📇



Bienvenue dans ta nouvelle maison, Mayckel 🏡#OnEstNantes pic.twitter.com/sE9MFAysfe — FC Nantes (@FCNantes) August 13, 2025