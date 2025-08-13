Johan Bengtsson flyttar hem till Sverige.

Han lämnar portugisiska Torreense och flyttar hem.

21-åringen är klar för Karlstad Fotboll.

Johan Bengtsson lämnade Gif Sundsvall för portugisiska Torreense inför årets säsong.

Nu lite mer än ett halvår senare så flyttar han hem till Sverige.

21-åringen är klar för ettan-klubben Karlstad Fotboll.

– Johan är det femte nyförvärvet till Karlstad Fotboll denna sommar och med Johan in i truppen känner vi att vi har gjort vad som är möjligt för att vässa en redan bra trupp till att bli extra slagkraftig under hösten, säger klubbens sportchef Thomas Andersson.