IFK Norrköping förstärker försvaret.

Klubben meddelar nu att Deborah-Anne De la Harpe.

Hon ansluter på ett kontrakt över säsongen ut.

IFK Norrköping meddelar denna onsdagskväll att man gjort klart med att nyförvärv.

Australiensiskan Deborah-Anne De la Harpe ansluter på ett kontrakt över resten av säsongen.

– Det känns jättebra, man känner historien som sitter i väggarna när man går inuti arenan. Jag har alltid velat spela i Sverige, OBOS Damallsvenskan är en toppliga och jag har flera tidigare lagkamrater och nära vänner som spelat här, säger hon via klubbens hemsida.

Den 25-årige försvararen kommer senast från australiensiska Brisbane Roar.

– Med tanke på vårt nuvarande truppläge och de skador vi haft, är det viktigt att få in en spelare som kan bidra direkt. Hon har kvaliteter som passar väl in i vårt sätt att spela och vi är övertygade om att hon kommer göra skillnad under sin tid i IFK, säger sportchef Dennis Popperyd.

Välkommen till IFK Norrköping, Deborah-Anne De la Harpe.



Den australiensiska försvararen förstärker backlinjen över säsongen 2025.



Läs mer på https://t.co/F2iAbxNKwR



⚪️🔵#ifknorrköping pic.twitter.com/pTYrjjAsFh — IFK Norrköping (@ifknorrkoping) August 13, 2025