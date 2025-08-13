Officiellt: IFK Norrköping plockar in Deborah-Anne De la Harpe
IFK Norrköping förstärker försvaret.
Klubben meddelar nu att Deborah-Anne De la Harpe.
Hon ansluter på ett kontrakt över säsongen ut.
IFK Norrköping meddelar denna onsdagskväll att man gjort klart med att nyförvärv.
Australiensiskan Deborah-Anne De la Harpe ansluter på ett kontrakt över resten av säsongen.
– Det känns jättebra, man känner historien som sitter i väggarna när man går inuti arenan. Jag har alltid velat spela i Sverige, OBOS Damallsvenskan är en toppliga och jag har flera tidigare lagkamrater och nära vänner som spelat här, säger hon via klubbens hemsida.
Den 25-årige försvararen kommer senast från australiensiska Brisbane Roar.
– Med tanke på vårt nuvarande truppläge och de skador vi haft, är det viktigt att få in en spelare som kan bidra direkt. Hon har kvaliteter som passar väl in i vårt sätt att spela och vi är övertygade om att hon kommer göra skillnad under sin tid i IFK, säger sportchef Dennis Popperyd.
