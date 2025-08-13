Officiellt: AC Milan värvar Koni De Winter
AC Milan förstärker försvaret.
Den italienska klubben meddelar nu att man värvar Koni De Winter.
Belgaren kommer senaste från Genoa CFC.
Koni De Winter uppgavs häromdagen vara klar för AC Milan.
Denna onsdagskväll så har han nu presenterats av den italienska storklubben.
”AC Milan är glada att kunna meddela att vi har värvat Koni De Winter permanent från Genoa CFC. Den belgiske försvararen har skrivit på ett kontrakt med klubben fram till den 30 juni 2030″, skriver klubben via sin hemsida.
23-åringen noterades ifjol för tre mål på 25 matcher i Serie A.
