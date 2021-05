AVSLÖJAR: Spanskt intresse för BP:s supertalang - AIK med i bilden

Omar Faraj är ett namn som allt mer beskrivs som the next one från Brommapojkarna. Så sent som i går tvåmålskytt när BP slog Haninge och närmade sig serieledning i Ettan-fotbollen.

Och intresset växer nu snabbt för 19-åringen. FotbollDirekt har tidigare avslöjat att AIK tittar på Faraj, i dag står det klart att spanska Levante nu framfört intresse.

- Inga kommentarer, men det är klart att det här är ett namn som är intressant för många, säger Brommapojkarnas sportchef Peter Kisfaludy.





Talangkontot i Brommapojkarna ser aldrig ut att sina. Namn på namn försvinner, men likafullt och ideligt så lyckas BP fylla på. Ta bara inför den här säsongen hur Brommapojkarna släppte i från sig Axel Wallenborg till Djurgården och Oskar Fallenius till danska Bröndby. Förra våren fick vi se Paulos Abraham lämna för AIK - ett namn som för några månader såldes till holländska Groningen. Tre tunga namn där och nu kommer alltså ett fjärde allt mer. För en månad sedan kunde ju FotbollDirekt enligt flera källor avslöja att AIK tittar på Omar Faraj som själv uppges ha AIK som förstaalternativ i Sverige. Inte minst så kallade han ju AIK för sin drömklubb i en intervju med Expressen.

Nu har enligt FotbollDirekts källor inte något bud kommit från AIK, men det har ju alltså inte gått lång tid sedan AIK tog Abraham som slutade i en närmast sensationellt stor affär. Men AIK är långt i från ensamma ensamma om Faraj. Tungt intresse uppges nu ha kommit in i bilden om det förmodligen mest spännande namnet i Stockholmsfotbollen just nu utanför den allsvenska fotbollen. Det är spanska La Liga-klubben Levante som nu ska ha framför intresse för den unge svensken. - Inga kommentarer, men det är klart att det här är ett namn som är intressant för många, säger BP:s sportchef Peter Kisfaludy till FotbollDirekt.se. - Han är spännande och otroligt stark. Det är nästan omöjligt att flytta på den här killen. Han har en otroligt spännande utveckling.

Farajs karriär fick extra fart i fjol när han lyckades få fäste i Brommapojkarnas a-lag och kom upp i fem mål. I år har hans målproduktion växt under försäsong och alltså tvåmålskytt så sent som i den senaste omgången av Ettan.

Matchrapporter: Sebastian Larsson målskytt när AIK sänkte Elfsborg Brommapojkarna segrare hemma mot Haninge – Omar Faraj matchvinnare Nabil Bahoui och Nicolas Stefanelli målgörare när AIK vann