Nottingham Forest värvar från Manchester City.

James McAtee har presenterats denna lördagskväll.

Nottingham Forest fortsätter att spetsa truppen inför kommande säsong.

Tidigare denna lördag presenterades Omari Hutchinson och nu står det klart att man har gjort klart med ytterligare ett nyförvärv.

Forest meddelar denna lördagskväll att man är överens med Manchester City om James McAtee.

Affären uppges gå loss på totalt 30 miljoner pund (vilket motsvarar omkring 388 miljoner kronor) och McAtee har skrivit på ett femårskontrakt med Forest.