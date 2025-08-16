Brighton i sorg – supporter dog efter premiären

Brighton & Hove Albion är i sorg.

Klubben meddelar denna lördagskväll att en supporter gått bort efter dagens Premier League-premiär.

Brighton & Hove Albion tog emot Fulham FC denna lördag.

Matchen slutade 1–1 efter en sen kvittering från bortalaget, men i Brighton är nu resultatet sekundärt.

En 72-årig supporter till laget insjuknade under matchen och trots att han fick hjälp så meddelar nu Brighton att supportern omkommit.

”Allas tankar i klubben går till familjen och vännerna till en 72-årig supporter som tyvärr gick bort efter dagens match mot Fulham”, skriver klubben via X.