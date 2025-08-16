Bergvall hyllas – efter premiärsegern: ”Väldigt bra”

Tottenham fick en smakstart på årets Premier League-säsong.

Detta med Lucas Bergvall från start – som efter segern mot Burnley hyllades.

– Lucas var överlag väldigt bra, säger Thomas Frank enligt football.london.

Tottenham föll i den europeiska supercupen mot Paris Saint Germain tidigare i veckan, i den matchen fick Lucas Bergvall hoppa in i slutskedet.

Idag var det dags för Premier League-premiär och då valde Tottenhams nye tränare, Thomas Frank att satsa ungt centralt i plan.

Såväl Bergvall som unge Archie Gray startade när Burnley besegrades och de båda talangerna hyllades av dansken efter matchen.

– Archie Gray gjorde bra ifrån sig, tycker jag. Bra första halvlek, växte verkligen in i det i andra halvlek och som en påminnelse till mig själv och alla andra, det tar unga spelare lite tid. Det kan inte vara så att vi släpper ut dem och plötsligt blir exceptionella, säger han enligt football.london och fortsätter:

– Det kräver otroliga, otroliga, otroliga talanger. Vanliga, väldigt, väldigt bra talanger, vilket jag tycker är Archie och Bergvall, det kräver lite tid, så jag är nöjd med sin prestation. Lucas var överlag väldigt bra också. Toppenspel från båda spelarna.

I nästa omgång väntar tufft motstånd för Tottenham Hotspur, då ställs man nämligen mot Manchester City på bortaplan.

Det återstår att se ifall Bergvall får fortsatt förtroende av dansken då.