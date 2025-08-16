Uppgifter: Leander Dendoncker nära Real Oviedo

Leander Dendoncker ser ut att flytta till Spanien.

Belgaren uppges vara nära Real Oviedo.

Detta enligt The Athletic.

Leander Dendoncker ser ut att ha gjort sitt i Aston Villa.

Istället ser det ut att bli en flytt till Spanien för den belgiske 30-åringen.

The Athletic uppger nämligen att han är nära en permanent flytt till La Liga-nykomlingarna Real Oviedo.

Den spanska klubben väntas inte betala någon övergångssumma, trots att belgaren har kontrakt med Aston Villa över den här säsongen, enligt uppgifterna.

Ifjol var Dendoncker utlånad till Anderlecht.