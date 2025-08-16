Kane och Diaz målskyttar – när Bayern vann supercupen

Den tyska supercupen avgjordes denna afton.

Då bärgade Harry Kane karriärens andra titel.

Detta efter att han själv och Luis Diaz gjort målen mot Stuttgart.

Harry Kane vann sin första titel förra säsongen då Bayern München tog hem tyska Bundesliga.

I och med ligatiteln så hade Bayern en chans att ta ytterligare en titel inför årets säsong, nämligen supercup-titeln och den chansen tog man.

Kane gav ligamästarna ledningen mot Stuttgart (som vann den tyska cupen ifjol) i den 18:e minuten och i den 77:e minuten utökade nyförvärvet Luis Diaz ledningen till 2–0.

Stuttgart reducerade på stopptid genom Jamie Leweling, men närmare än så kom inte cupvinnarna.

Nästa vecka ska Bayern München inleda sitt titelförsvar, detta då man premiärspelar i Bundesliga mot RB Leipzig.

Värt att notera är svenskt perspektiv är att Jonah Kusi-Asare var med i Bayerns trupp ikväll, men svensken blev kvar på bänken.