Säljs aldrig inom allsvenskan: ''Inte den som är intresserad av det''

I början av året kom uppgifter om Per Frick och klubbar i länder som Danmark, Tyskland, Turkiet och Sydkorea. Enligt Sportbladet.

Vilket år han gjort sedan dess; och nyligen kunde FotbollDirekt avslöja att bud ser ut att vara på gång i januari.

- Per förtjänar alla rubriker och all uppmärksamhet. Vi vet att det finns intresse, säger klubbchef Stefan Andreasson.



Elfsborg mot Varberg kommer upp under lördagen och det är boråsare som behöver vinna efter förlusten senast.

Flera tunga namn saknas den här gången med Simon Strand, Fredrik Holst och André Römer.

Med finns däremot en som Per Frick som imponerat stort hela hösten och 29-åringen kan mycket väl vara bättre än någonsin.

Frågan är nu om det är sista matcherna vi ser av honom i Elfsborg?

Intresset var ju stort i början av året och med denna höst så finns, enligt FotbollDirekts källor, flera möjliga utländska alternativ.

Klubbdirektör Stefan Andreasson ger nu sin syn kring risken att Frick bara har fyra matcher kvar.

- För det första så vill jag säga att det är aldrig så jag ser det. Jag ser det inte som en risk att en spelare kan lämna oss och gå till utlandet och vi får betalt, säger Andreasson till FotbollDirekt.se.

- Från oss så är det logiskt att man ska kunna ta steg utanför Sverige. Det vill vi att alla ska känna och vi har enormt många namn som förr eller senare kommer att göra det.

- Att Per är enormt viktig för oss, en fantastisk person och kommer alternativ, så ska vi ha en diskussion. Men där är vi inte just nu. Vi diskuterar inte med någon klubb och det gör vi just nu inte kring någon spelare.

- Vi har förlängt hans avtal (över 2024), men det här är å andra sidan inget nytt. Per har i många år dragit till sig intresse.

- Som klubb har vi i alla fall ingen sådan policy - att inte sälja inom allsvenskan.- Men samtidigt vill jag ju betona att jag hoppas och tror att våra spelare trivs så pass att man inte ska känna att det finns någonting bättre i Sverige och med det sagt så tror inte Frick är den spelaren som går till en annan svensk klubb, säger Andreasson om ett namn som är verkligt stadgad i Borås och med bland annat ett eget företag där.

- Men det kan jag ju säga… att Per är en spelare som förtjänar alla rubriker och uppmärksamhet han får. Han är enormt viktig för oss.





