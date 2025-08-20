Under onsdagen spelade Bodø/Glimt och Sturm Graz det första av två play off-möten till Champions League.

Då stod det nordnorska laget för en rejäl överkörning på Aspmyra Stadion.

Detta då man vann med hela 5-0.

Det dröjde inte länge innan norska Bodø/Glimt tog ledningen mot österrikiska Sturm Graz på Aspmyra Stadion i Bodø.

Redan i den sjunde minuten gjorde Kasper Waarts Høgh matchens första mål, i vad som skulle bli en rejäl överkörning från hemmalaget.

Matchens andra mål gjorde Odin Lars Bjørtuft fyra minuter senare, innan Ulrik Saltnes ökade på ledningen till 3-0 med 25 minuter spelade.

I den andra halvleken fyllde Håkon Ejven på till 4-0 och med drygt tio ordinarie minuter kvar stod William Bøving för ett självmål som innebar 5-0 för norrmännen.

En riktig ångvält till överkörning av Bodø/Glimt, som har ett mycket fint utgångsläge till returen i Österrike nästa vecka.