Ezekiel Alladoh är en av Brommapojkarnas mest spännande spelare.

Nu sägs tre belgiska klubbar, enligt Sportbladet, jaga den 19-årige anfallaren.

– Det är några klubbar från Belgien som hört av sig, säger BP:s sportchef Philip Berglund till tidningen.

Det var i slutet av januari som Ezekiel Alladoh lämnade Ghananska Accra Lions för spel i Brommapojkarna.

Där har han, på 19 matcher, gjort fem mål och dragit till sig en hel del intresse.

Det om man får tro Sportbladet som skriver att tre belgiska klubbar är ute efter 19-åringen. Klubbarna det handlar om är Club Brügge, Cercle Brugge och Westerlo.

De sägs alla vara beredda att lägga ett bud inom den närmsta veckan.

Brommapojkarnas sportchef, Philip Berglund:

– Det är några klubbar från Belgien som hört av sig till oss gällande Alladoh, men något mer kan jag inte säga, säger han till tidningen.

Kvar återstår att se om de eventuella buden är höga nog för att BP ska acceptera något av dem.