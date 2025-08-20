Den 16-årige talangen Josiah Awerosuoghene Egbedi har ryktats vara aktuell för flera klubbar.

Nu står det, enligt agenturen VMC Group, klart att försvararen har skrivit på för AIK.

IK Sirius 16-årige försvarstalang Josiah Awerosuoghene Egbedi har dragit till sig ett stort intresse från flera klubbar under sommaren.

Enligt sajten Fotbollstransfers har det handlat om klubbar som Juventus, Torino, Genoa och Benfica.

Nu står det klart att Egbedi har valt sin nya klubbadress – i form av AIK.

Enligt spelarens agentur, VMC Group, har Egbedi skrivit på ett proffskontrakt med Stockholmsklubben.

“Vi är stolta att meddela att Josiah Awerosuoghene Egbedi har signerat sitt första proffskontrakt med AIK”, skriver agenturen på Instagram och fortsätter:

“Detta är starten på ett nytt kapitel i en av Sveriges största klubbar, och vi ser fram emot att följa hans resa i AIK”.