Under onsdagskvällen tog Fenerbahce mot Benfica i det första av två play off-möten till Champions League.

Då slutade matchen 0-0, trots att portugiserna fick en spelare utvisad.

Efter att Fenerbahce besegrat Feyenoord i den tredje kvalrundan till Champions League tog man under onsdagskvällen mot portugisiska Benfica.

Fjolårets ligatvåa i Portugal kom i sin tur från en seger i dubbelmötet mot Nice inför kvällens match på Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi.

Med resultatet 0-0 efter 71 minuter drog Benficas Florentino Luís på sig sitt andra gula kort och visades således ut.

Trots det höll Benfica tätt och fick med sig ett oavgjort resultat inför returen på Estádio da Luz nästa vecka.

Svenske Samuel Dahl spelade samtliga 90 minuter i matchen och belönades med betyget 6,5 av tio enligt FotMob.