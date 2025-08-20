Deniz Gül har inte lyckats ta en startplats i Porto.

Nu ser han ut att vara på väg bort från Portugal.

Enligt den turkiske journalisten Ertan Süzgün är Besiktas nära att värva anfallaren.

Det var för ett år sedan som Deniz Gül lämnade Hammarby för spel i portugisiska Porto – som betalade norr om 50 miljoner kronor för 21-åringen.

Väl i Portugal har dock den tidigare Bajen-anfallaren haft det svårt att slå sig in i startelvan och står noterad för spel i 23 tävlingsmatcher där han har gjort två mål.

Under den senaste tiden har Gül ryktats bort från Porto. Nu ser han ut att närma sig en ny klubb och ett nytt land.

Detta då den turkiske journalisten Ertan Süzgün skriver att Besiktas närmar sig en värvning av anfallaren, som har valt att representera det turkiska landslaget.

Vidare sägs storklubben har gjort ”betydande framsteg” i förhandlingarna med Porto i vad som ser ut att bli ett lån.