Wålemarks värde skjuter i väg: ''20 miljoner vore lönlöst''

Patrik Wålemark ser ut att kunna bli en av allsvenskans dyraste transfers genom tiderna.

Nyligen har klubbar som Monaco, Ajax, Atalanta och Anderlecht pekats ut som möjliga ställen för Häckens 20-åring som nu växer så snabbt.



Nu kan FotbollDirekt avslöja att första buden sannolikt kommer inom ett par veckor och att det handlar om tre till fyra klubbar som på allvar visar att man är beredda.

- Extremt många tittar på honom just nu. Skulle nog påstå att det är så många som 10-12 stycken det handlar om, avslöjar agenten Fredrik Risp.



Den allsvenska debuten för Patrik Wålemark känns - som han spelar just nu - som att den ligger flera år tillbaka i tiden, trots att det handlar om så sent som i fjol.

Tidningen GP har nyligen rapporterat om klubbar som i stor mängd sett honom på plats här i Sverige sedan flera månader tillbaka.

Och så kommer det att fortsätta i slutomgångarna när allsvenskan startar om efter landslagsuppehållet.

Det är tre matcher som sannolikt kommer att avgöra vart årets allsvenska genombrott kommer att hamna.Sportchef Martin Ericsson uttryckte sig nyligen så här för FotbollDirekt.se.– Vi skyndar långsamt, försöker ha en bra plan. Han ska prestera så bra han kan i den gulsvarta tröjan först och främst, sade Ericsson.Och med ett kontrakt som räcker ända fram till 2024 så kommer ju göteborgarna kunna ta betalt. Sätta hårt mot hårt.FotbollDirekt har tidigare avslöjat att målet är 40 miljoner kronor.Bud på 20-25 miljoner kronor lyssnar Häckens ledning inte ens på.- Det är toppklubbar från Belgien, Frankrike, samt klubbar från Italien, Spanien, Tyskland och Ryssland, berättar hans agent Fredrik Risp för FotbollDirekt.se.- Flera av dessa kommer att se allt med honom i allsvenskan men även i landslagets U21.- Inga officiella ännu, men flera klubbar visar att man är beredda. Hur mycket det kan handla om vet jag inte, men 20 miljoner, på den nivån, det vore lönlöst.Enligt FotbollDirekts källor så väntas nu första buden läggas i slutet av denna månad. Det är signalerna som just nu Häckens ledning har.Göteborgsposten rapporterade den gångna veckan om att utländska klubbar som kommer att sitta på plats i den allsvenska avslutningen är sådana som Monaco, Ajax, Anderlecht, Bordeaux, Atalanta och Sampdoria.På frågan om det aldrig funnits några allsvenska bud från som exempelvis Malmö FF som väl är den enda allsvenska klubb som på riktigt skulle ha råd, så svarar agenten så här.- Nej, ingenting från Malmö FF eller någon annan klubb. Det skulle ha hänt förra säsongen innan han visat det han gjort i år och blivit för dyr.

