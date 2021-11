“Jag ska tillbaka till Djurgården 2022, ska verkligen visa”

Succéspelare i Sirius säsongen 2020 och Elias Andersson, 25, gick inför denna säsong från IK Sirius till topplaget Djurgårdens IF med höga förväntningar på sig.

Där slog karriärbromsen till ordentligt.

Bara för att ta ny superfart under ett lån i Blekinge,

- Jag ska tillbaka till Djurgården nästa säsong och verkligen visa att jag förtjänar en startplats, säger Andersson beslutsamt till FotbollDirekt.

Elias Andersson kom till Mjällby under sommaren och har varit en bidragande faktor till att laget har gått så bra under hösten. Men trots att Mjällby bland annat lyckades hålla nollan i åtta raka matcher kliver laget in i de tre sista omgångarna med kniven mot strupen för att undvika kvalplatsen.

Först ut är redan nedflyttade Östersund under måndagskvällen.

Vi har tre väldigt tuffa matcher kvar, även om vissa säger att de två första - mot Östersund och Örebro - kommer vara enkla. Jag tror inte det är så himla enkelt att åka upp till Östersund och bara plocka tre poäng, säger Elias Andersson.

- Det är minusgrader, snö och vind samt att det finns spelare i Östersund som vill visa upp sig inför nästa säsong. Det är tre otroligt tuffa matcher. Samtidigt är vi väldigt laddade och förbereda på uppgifterna som återstår och kommer att göra det bästa möjliga.

Under tiden i Mjällby så har Andersson fått ett stort förtroende av tränare Anders Torstensson som har spelat honom i nästan samtliga matcher. På mittfältet har Andersson inte gjort någon besviken och ser själv positivt på sina insatser.

– Jag tycker min prestation i Mjällby har varit bra. Anders (Torstensson) har gett mig en viktig roll i laget som jag tycker att jag tagit an på ett bra sätt. Sen har jag utvecklat vissa delar som jag ser väldigt positivt på, säger Andersson

Under våren i Djurgården fick Andersson det inte riktigt att lossna. Det började med en otäck fotskada som höll honom borta från spel i en månad. Sen var det svårt för honom att ta sig in i laget där Rasmus Schüller och Hampus Finndell storspelade på det centrala mittfltet och la grunden till den guldjakt man nu spurtar i.

– Den första månaden kändes det jättebra. Därefter blev jag borta från spel i en månad på grund av en skada. Det gjorde ont när jag spelade vilket jag inte var van vid. Jag tänkte mer på min fot än vad jag tänkte på min fotboll när jag tränade och spelade. Då blir det inte bra. Samtidigt gick laget jättebra på våren och var helt outstanding i allsvenskan. Så jag förstår att man inte ändrar på ett vinnande koncept. Det var lite olika faktorer som gjorde att det blev lite knackigt där i början.

Nere på Strandvallen i Blekinge har Elias Andersson däremot fått visa upp sina kvalitéer. Något han tycker är skönt.

– Man vill alltid spela fotboll oavsett vilket lag man tillhör. När jag fick möjligheten att komma till Listerlandet och spela match efter match var det skönt. Resultaten för Mjällby har gått betydligt bättre jämfört med i vår så det känns väldigt bra.

Efter de goda prestationerna i Mjällby är Hässleholmssonen tydlig med sin målsättning.

Och framtiden är i Stockholm.

- 2022 är ett väldigt viktigt år för min del. Jag ska tillbaka till Djurgården nästa säsong och verkligen visa att jag förtjänar startplats, avslutar Andersson.







