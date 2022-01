KLART: Marokhy Ndione lämnar Elfsborg för ny utmaning

Det väntar en ny utmaning för Elfsborgs Marokhy Ndione, 22.

Anfallaren är nu klar för danska Viborg efter att klubbarna kommit överens – det bekräftas från båda hållen.

– Det känns bra faktiskt, det har varit på gång ett tag så det känns skönt att det är klart, säger Ndione på Elfsborgs hemsida.

Marokhy Ndione har spelat flertalet år i Elfsborg. Det började i ungdomsleden för 22-åringen, som 2018 flyttades upp i A-laget.

Nu har han presenterats på Viborgs hemsida som deras nya nummer nio.

– Vi är mycket glada över att välkomna Ndione. Det är en ung och spännande anfallare som har fått mycket erfarenhet från toppfotbollen i Sverige och vi ser en stor potential som vi såklart tror att vi kan frigöra i vår miljö, säger Viborgs sportchef Jesper Fredberg.

Från Elfsborgs håll hyllas han för sina insatser av både managern Jimmy Thelin och klubbchef Stefan Andreasson:

– Marokhys resa och tid i Borås och IF Elfsborg kan man prata länge om. En otrolig talang som gett oss så många minnen på planen. Först som ungdomsspelare och sedan i elitlagen där han bland annat avgjorde flera matcher som gav IF Elfsborg nya SM-titlar. Sedan kom uppflyttningen till seniortruppen 2018 med en fortsatt utveckling under åren. Vi fick uppleva ytterligare starka minnen som målet mot Kalmar i den sista sekunden, två mål mot Varberg i allsvenskan och hattrick i Uefa Conference League 2021, säger klubbchefen och fortsätter:

– När nu möjligheten för Marokhy kom med Viborg har vi gemensamt hittat en lösning som vi är nöjda med. Vi önskar återigen en av våra ”egna” spelare lycka till i sin fortsatta karriär utanför Sverige och tackar Marokhy för allt han gjort för oss – och vi kommer fortsätta följa hans karriär med stor spänning.

Ndione ser fram emot den nya utmaningen samtidigt som att åren i Elfsborg har varit fina år att se tillbaka på:

– Det känns bra faktiskt, det har varit på gång ett tag så det känns skönt att det är klart. Nu kan man börja fokusera helt på det.

– Det har varit många fina år i Elfsborg och jag tar med mig alla de åren. De har gjort mig till den jag är idag, så jag är väldigt tacksam för det förtroende och den chans jag fått från klubben. Så jag tar med mig hårt arbete, att alltid ha trott på mig själv även när det inte gått spikrakt. Det har tagit mig dit jag är idag, så väldigt tacksam för lärorika år här, säger han på Elfsborgs hemsida.

Det blev totalt 63 matcher i Elfsborgströjan, han gjorde tolv mål och tre assist.

