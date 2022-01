Tidigare landslagsman blir huvudtränare i Falkenbergs FF

Helsingborgs IF-favoriten, Christoffer Andersson, blir huvudtränare i Falkenbergs FF. Parterna är överens om ett treårsavtal.

- Det känns jättekul för mig att träda in som tränare och jobba med det jag verkligen vill, säger Christoffer Andersson på Falkenbergs FF:s hemsida.

Christoffer Andersson har gjort 350 allsvenska matcher för Helsingborgs IF, vunnit två SM-guld och tagit tre cupguld. Efter spelarkarriären har den tidigare landslagsmannen bland annat varit assisterande tränare i Eskilsminne IF och Helsingborgs IF samt sportchef och ungdomsansvarig i Hittarps IK. Nu är klar som huvudtränare i Falkenbergs FF i tre år framöver.

- Det känns superkul att komma till Falkenbergs FF och superkul med den resa vi som förening har att ta oss igenom. Det känns jättekul för mig att träda in som tränare och jobba med det jag verkligen vill. Jag vill vara på plan och jobba med lag och individer, säger Andersson.

Sportchef David Svensson om rekryteringen:

- Christoffer har varit tränare i både akademi- och elitverksamhet. Han har dessutom en lång och gedigen erfarenhet som spelare på högsta nivå inom svensk fotboll och har även spelat A-landskamper, vilket är meriterande. Han vet vilket arbete som krävs för att nå positiva resultat, säger han och fortsätter:

- Hans idéer om hur han vill se sitt lag spela fotboll och vilka ingredienser som är extra viktiga stämmer helt och hållet överens med våra tankar. Dessutom känner vi att Christoffers ledarskap kommer passa perfekt in i Falkenbergs FF och vi ser verkligen fram emot att påbörja denna resa tillsammans, säger David Svensson.

