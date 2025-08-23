Smith poängräddare mot Dortmund

Eric Smith klev fram för St. Pauli.

Halmstad-sonen räddade poäng i slutminuterna mot Dortmund.

Bundesliga-säsongen har dragit i gång och under lördagen ställdes St. Pauli mot Dortmund.

Stora delar av matchen var i Dortmunds favör som hade tagit en 3–1-ledning när 85 minuter stod på klockan. Då lyckades hemmalaget St. Pauli reducera på straff genom Daniel Sinani.

I den 89:e minuten klev St. Paulis svenske kapten Eric Smith fram. Mittbacken drog till med en riktig kanon utanför Dortmunds straffområde som borrade sig in i nätet.

Matchen slutade 3–3. Noterbart är att Smith även nätade mot Dortmund förra säsongen.