Smith poängräddare mot Dortmund
Eric Smith klev fram för St. Pauli.
Halmstad-sonen räddade poäng i slutminuterna mot Dortmund.
Bundesliga-säsongen har dragit i gång och under lördagen ställdes St. Pauli mot Dortmund.
Stora delar av matchen var i Dortmunds favör som hade tagit en 3–1-ledning när 85 minuter stod på klockan. Då lyckades hemmalaget St. Pauli reducera på straff genom Daniel Sinani.
I den 89:e minuten klev St. Paulis svenske kapten Eric Smith fram. Mittbacken drog till med en riktig kanon utanför Dortmunds straffområde som borrade sig in i nätet.
Matchen slutade 3–3. Noterbart är att Smith även nätade mot Dortmund förra säsongen.
