Gyökeres tvåmålsskytt – i Arsenals kross

Arsenal tar emot Leeds i Premier League.

Då slog Viktor Gyökeres till med två mål

Det slutade 5–0 till Arsenal.

Inför matchen mellan Arsenal och Leeds stod det klart att svenske Viktor Gyökeres startar för Arsenal och Gabriel Gudmundsson för Leeds.

Innan matchen drog i gång presenterades Arsenals nyförvärv Eberechi Eze som klev ut och visade upp sig på Emirates.

Efter dryga kvarten slarvade Leeds i försvaret och Viktor Gyökeres var ytterst nära att peta dit sitt första PL-mål. Svensken slängde sig efter en felpass men fick inte bollen på mål.

– Det är dåligt av anfallaren. En stor chans bortkastad, säger Sky Sports-kommentatorn Nick Wright efter Gyökeres läge.

I den 34:e minuten spräckte Arsenal nollan. Ytterbacken Jurrien Timber nådde högst på en hörna från Declan Rice.

Innan det blåstes av för halvtid stod Bukayo Saka för sitt första mål för säsongen och gav Arsenal en 2–0-ledning i paus.

Efter drygt tre minuter in i den andra halvleken presenterade sig Viktor Gyökeres för sina nya fans. Svensken drev bollen in i straffområdet och placerade in den vid första stolpen.

– Ett stort ögonblick för honom. Det är en lättnad, säger Gary Neville till Sky Sports.

Bara minuter senare utökade ”Gunners” till 4–0. Även denna gång genom Jurrien Timber. I den 64:e minuten byttes supertalangen Max Dowman in för hemmalaget till publikens jubel.

I slutet av matchen tilldelades Arsenal en straff. Då klev Viktor Gyökeres upp och placerade in sitt andra mål i matchen. Svensken firade med att ”fixa håret”, efter att ha fått kritik från sin senaste match där kritiker menade att han nuddade sin frisyr mer än bollen.

Matchen slutade 5–0 till Arsenal.