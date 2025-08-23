Officiellt: Giovanni Reyna lämnar Dortmund

Giovanni Reyna är klar för Borussia Mönchengladbach.

22-åringen ansluter från Dortmund.

Amerikanen Giovanni Reyna tackar för sg i Dortmund. 22-åringen byter till Borussia Mönchengladbach.

– Borussia är en fantastisk, stor klubb, säger Reyna i ett uttalande.

Den offensive pjäsen skriver ett kontrakt med Borussia till sommaren 2028.

Enligt transferjournalisten Florian Plettenberg landar affären på sju miljoner euro, motsvarande ungefär 77 miljoner kronor. Där tre miljoner euro är garanterad summa och fyra miljoner i bonusar.

Reyna svarade för 19 mål och 18 assist på 147 matcher i Dortmund.