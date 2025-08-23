De Bruyne med frisparksmål i premiären
Napoli ställdes mot Sassuolo i Serie A-premiären.
Då stod Kevin De Bruyne för sitt första mål i Napoli-tröjan.
Serie A drog i gång under lördagen. De regerande mästarna Napoli tog emot Sassuolo.
Hemmalaget ställde upp med prestigevärvningen Kevin De Bruyne från start. Den förre Manchester City-stjärnan skulle presentera sig direkt.
Efter att Scott McTominay givit Napoli ledningen i den 17:e minuten fick De Bruyne presentera sig.
I den 57:e minuten slog belgaren till med ett mål på frispark. Matchen slutade 2–0.
