De Bruyne med frisparksmål i premiären

Napoli ställdes mot Sassuolo i Serie A-premiären.

Då stod Kevin De Bruyne för sitt första mål i Napoli-tröjan.

Serie A drog i gång under lördagen. De regerande mästarna Napoli tog emot Sassuolo.

Hemmalaget ställde upp med prestigevärvningen Kevin De Bruyne från start. Den förre Manchester City-stjärnan skulle presentera sig direkt.

Efter att Scott McTominay givit Napoli ledningen i den 17:e minuten fick De Bruyne presentera sig.

I den 57:e minuten slog belgaren till med ett mål på frispark. Matchen slutade 2–0.