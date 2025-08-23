Johansson med assist – när Stoke vann

Stoke City vann med 2–1 mot Southampton.

Då stod svenske målvakten Viktor Johansson för en assist.

Stoke City gästade Southampton i Championship under lördagen.

Då vann Stoke för tredje matchen i rad. Stokes svenske målvakt Viktor Johansson hamande i rampljuset.

Svensken lyckades spela fram till Sorba Thomas som gjorde 2–0-målet. Svenskens långa utkast hittade fram till Thomas som lyckades placera in den bakom nät.

Därmed noteras Johansson för en assist. matchen slutade 2–1 till Stoke.