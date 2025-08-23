Johansson med assist – när Stoke vann
Stoke City vann med 2–1 mot Southampton.
Då stod svenske målvakten Viktor Johansson för en assist.
Stoke City gästade Southampton i Championship under lördagen.
Då vann Stoke för tredje matchen i rad. Stokes svenske målvakt Viktor Johansson hamande i rampljuset.
Svensken lyckades spela fram till Sorba Thomas som gjorde 2–0-målet. Svenskens långa utkast hittade fram till Thomas som lyckades placera in den bakom nät.
Därmed noteras Johansson för en assist. matchen slutade 2–1 till Stoke.
