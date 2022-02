Pekar på snabb Marti Cifuentes-effekt: "Väldigt spanskt"

Imorgon spelar Hammarby säsongens tredje träningsmatch. Motståndet är spanska Velaz CF. I en intervju med Hammarby TV berättar Imad Khalili att laget nu rustar för de kommande tävlingsmatcherna och att detta kommer innebära fler minuter för den tänkta startelvan.

Hammarby har hittills slagit både IK Sirius och IFK Göteborg under försäsongen.

Trots detta är det först nu man börjar fokusera mot tävlingsmatcherna menar Imad Kahlili. När han intervjuas av Hammarby TV förklarar han att det kommer bli fler minuter för startelvan för att göra sig redo inför tävlingsmatcherna.

Imad Kahlili förklarar också att han är imponerad av hur Martis inflytande redans syns i klubben.

– Det är klart att det alltid är något nytt, man får lära sig nya intressanta grejer. Sedan är det vissa grejer som är en bas, liksom, men mycket nytt och intressant. Och väldigt spanskt, säger han till Hammarby TV.

Kahlili tycker även det har gått relativt fort för spelarna att ta till sig de nya idéerna.

– Ja, mycket snabbare än vad jag trott för vissa och lite längre tid för andra, vilket är normalt. Det tar tid innan man sätter prägeln på det hela, men vi har gått in på de stora grejerna, vi har inte gått in detaljerat än. Mycket nytt och kul att de tar in instruktioner.

Fokuset för Hammarby under morgondagens match är att fortsätta bygga på de rotationssystem och den uppbyggnadsfas som laget jobbat med under lägret, förklarar Kahlili.

Hammarbys match mot Velez CF spelas imorgon klockan 16:30.

